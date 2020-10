Il nostro paese, per mille ragioni, da dimostrazione spesso di non possedere a sufficienza la dote preziosissima del buon senso, della costanza nel perseguire obiettivi importanti da tutti attesi, della capacità di riconoscere nella collaborazione il primo requisito per ottenere buoni risultati e coesione sociale. Anche in questa triste esperienza di prevedibile riesplosione della pandemia, abbiamo dimostrato che siamo stati capaci di essere formiche, ma di più ci piace essere cicala. Ci siamo crogiolati per lungo tempo per qualche risultato ottenuto, perdendo il senso della realtà a descriverne in ogni modo le qualità avute, che il tempo dedicato. Solo in questa chiave si spiega la frustrazione che stiamo subendo in questi giorni nell’assistere alla crescita a proiezione geometrica del Covid 19.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Covid, l’autocompiacimento è stato il nostro peggior nemico… proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento