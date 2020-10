Covid, le compagnie aeree offrono anche i rimborsi per i voli cancellati

AGI – Dopo l’avvio dei procedimenti dell’Antitrust, Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama offrono il rimborso dei biglietti in caso di cancellazione dei voli. Ora i consumatori possono scegliere tra rimborso o voucher. Lo ha reso noto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha deciso di non adottare alcuna misura cautelare a conclusione di quattro sub-procedimenti nei confronti delle quattro low cost.

Nel frattempo proseguono i procedimenti principali per accertare eventuali pratiche commerciali scorrette. I sub-procedimenti sono stati avviati a fine settembre per sospendere la vendita di biglietti per voli poi cancellati unilateralmente, offrendo in cambio ai consumatori soltanto i voucher.

