Covid, le mascherine sono ancora obbligatorie? Ecco dove

ROMA – È attesa per oggi la firma della nuova ordinanza sull’uso delle mascherine anti Covid negli ospedali da parte del ministro della Salute, Orazio Schillaci. Scade, infatti, domenica 30 aprile l’ordinanza che prevede l’obbligo dell’uso delle mascherine all’interno delle residenze sanitarie assistenziali e nei nosocomi.

LE ULTIME RACCOMANDAZIONI SULL’USO DELLE MASCHERINE

Secondo indiscrezioni, nel nuovo testo dovrebbe essere contenuta una ‘raccomandazione’ all’uso delle mascherine in presenza di persone anziane, fragili e immunodepresse. L’ultima parola dovrebbe comunque essere lasciata ai direttori sanitari degli ospedali, ai direttori medici delle strutture territoriali, ai medici di famiglia e ai pediatri per i loro studi e sale d’attesa. L’obbligo o le raccomandazioni di indossare il dispositivo di protezione dovrebbero invece decadere per i bar, le mense e le sale di stazionamento dei nosocomi.

PRONTO SOCCORSO E RSA, MASCHERINE ANCORA OBBLIGATORIE

L’uso obbligatorio delle mascherine rimarrà solamente nei pronto soccorso per i pazienti che presentano sintomi respiratori e per il personale e altri pazienti e parenti.

La mascherina rimane in vigore anche per il personale dipendente e i parenti in visita nelle Rsa e nelle strutture di lungodegenza e riabilitazione.

