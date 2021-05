Covid, Link offre corse gratuite in monopattino per chi va a vaccinarsi

ROMA – Per proteggere le comunità e sostenere il lancio dei programmi di vaccinazione Covid-19 in Italia, Link, azienda di monopattini elettrici in sharing nata presso il Mit di Boston, ha annunciato 1 milione di corse gratuite per consentire ai cittadini di raggiungere i centri di vaccinazione in sicurezza. Il servizio sarà disponibile in tutte le città europee in cui Link è attivo. In particolare, in Italia, verranno offerte: 450.000 corse su Roma, 130.000 su Torino e 105.000 su Palermo. A beneficiare maggiormente di tale programma sarà chi vive nelle zone periferiche, non sempre ben collegate dalla rete di trasporto pubblico, ma tuttavia coperte in modo capillare dalla flotta dei monopattini.

CORSE GRATUITE AL PERSONALE SANITARIO

“Attraverso questa iniziativa, vogliamo ringraziare nuovamente la determinazione e il coraggio del personale medico sanitario che continua a lavorare instancabilmente per salvaguardare i cittadini – ha detto Haya Verwoord Douidri, Vp (Emea) di Superpedestrian – Stiamo già fornendo numerose corse gratuite a questi ‘eroi’, quindi ora è il momento di aiutare anche i residenti a fare la loro parte, garantendo loro un’alternativa al mezzo pubblico per raggiungere i punti vaccinali. La nostra campagna rappresenta un investimento significativo, a seguito di un’iniziativa simile nel mercato Usa, e mi auspico che aiuterà a proteggere la salute di tanti cittadini in Italia”.

UN BONUS DA 10 EURO A CHI SI VACCINA

Tanta la soddisfazione anche per Maurizio Pompili, Link Operation manager Italia, che ha sottolineato come “la portata totale delle corse gratuite è stata calcolata valutando il numero di persone in ogni città aventi diritto alle vaccinazioni e disposte a scegliere un monopattino elettrico in sharing come mezzo di trasporto per una tratta breve. Le corse gratuite verso i centri di vaccinazione sono disponibili per chiunque, nelle città servite dai nostri veicoli. Gli utenti dovranno semplicemente scaricare la nostra app Link, disponibile negli app store di Apple e Android, e compilare un semplice modulo online per avere subito 10 euro caricati sul proprio account”.

