Possibile attacco hacker con falsi alert per i contagi. Ma per i tecnici del ministero “è molto improbabile» che possa essere messo in pratica Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Covid, lo studio di tre esperti campani: “Una falla nell’App Immuni» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento