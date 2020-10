Covid, mai così tanti contagi in Campania: 390 nuovi positivi

Destano allarme i nuovi dati dell’Unità regionale di crisi sul coronavirus. I numeri dicono che ci sono in Campania altri 390 nuovi contagiati. E’ il numero più alto sinora. Mai tanti casi in un solo giorno. Cifra che fa schizzare il totale dei positivi a oltre tredicimila in regione. Anche se naturalmente il numero dei positivi non si traduce automaticamente in una moltiplicazione di pari entità dei ricoveri più gravi.

Ecco i dati dell’Unità di crisi regionale nel dettaglio

Positivi del giorno: 390

Tamponi del giorno: 8.311

Totale positivi: 13.132

Totale tamponi: 604.302

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 463

Guariti del giorno: 107

Totale guariti: 6.273