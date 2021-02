Covid, Michel “Accelerare la produzione dei vaccini in Ue”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La nostra lotta contro la pandemia di Covid-19 continua. Rimane impegnativa a causa dell’emergere di nuove varianti e della necessità di trovare il giusto equilibrio tra le restrizioni e il flusso regolare di beni e servizi nel mercato unico”. Lo scrive il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, nella lettera di invito per il Consiglio Ue di domani e venerdì.

“La nostra priorità continua ad essere quella di accelerare le vaccinazioni in tutta l’UE – spiega Michel -. Ciò significa accelerare il processo di autorizzazione, nonchè la produzione e consegna. Richiederà, ad esempio, la ricerca di soluzioni per riunire i produttori attraverso le catene di approvvigionamento al fine di aumentare la produzione nell’UE.

