Covid, No Vax in piazza a Roma: ‘Imagine’ la colonna sonora

ROMA – Protestano contro l’obbligo vaccinale per gli over 50, i no vax tornati oggi in piazza San Giovanni a Roma. Lamentano una “finta emergenza sanitaria” e invitano le altre piazze italiane a “non piegarsi ad un sistema criminale”. Draghi bersaglio principale dei manifestanti arrivati da tutta Italia.

Gli slogan che si ripetono sono gli stessi da mesi, stavolta con nuovi protagonisti. A Giuseppe De Donno, il ricercatore del plasma iperimmune morto la scorsa estate, stavolta si affianca il ricordo anche di Domenico Biscardi, il leader no vax la cui morte di pochi giorni fa è ancora avvolta nel mistero secondo i manifestanti. In loro memoria parte ‘Imagine’ di John Lennon, “speriamo in un mondo migliore”, accompagnano gli organizzatori dal palco, che lamentano ostacoli nell’organizzazione dell’evento: “ci hanno spostato la piazza due giorni fa”.

Prende la parola Angelo Di Stefano, presidente delle partite Iva italiane. Si scaglia contro il green pass. “Mai una limitazione potrà essere da beneficio per l’economia”, protesta. Poi intervengono associazioni di mamme che implorano di “tenere giù le mani dai bambini”. Qualcuno sotto al palco prova a condividere foto dell’evento ma il telefonino non dà segni di vita e scoppia il panico. “A te prende? Non è che hanno tolto il segnale?”.

