AGI – Sono 13.331 i nuovi casi di Covid in Italia nelle 24 ore, in lieve calo rispetto ai 13.633 di ieri. I decessi sono 488, in aumento invece (ieri 472). I tamponi sono 286.331, in aumento di 21.603 rispetto a ieri. Il tasso di positivita’ scende a 4.65 dal 5,1% di ieri.

Prosegue anche la riduzione dei ricoveri: le terapie intensive sono 4 in meno (ieri -28), con 144 ingressi del giorno (ieri 174), e scendono a 2.386, mentre i ricoveri ordinari calano di 288 unità (ieri 354), portando il totale attuale a 21.403. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Covid: oggi 13.331 casi e 488 morti, il tasso positività è al 4,65% proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento