Covid, Oms: “Entro un anno in Sudafrica operativo un hub per la produzione del vaccino”

ROMA – Potrebbe diventare operativo entro l’anno, in Sudafrica, un hub che permetterà a compagnie farmaceutiche di Paesi a basso e medio reddito dell’Africa di produrre i loro vaccini a tecnologia mRna contro il Covid-19. Ad annunciarlo è stato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus. Il massimo dirigente dell’organismo, nel corso della conferenza settimanale sullo stato della pandemia che si è tenuta ieri, si è detto “lieto” di rendere noto “con il mio fratello Cyril Ramaphosa”, il presidente del Sudafrica, di “essere in discussione per l’apertura di ‘technology transfer hub’” nel Paese africano.

La struttura, ha spiegato il direttore generale, servirà come centro dove “le aziende produttrici dei Paesi a basso e medio reddito riceveranno la formazione necessaria e le licenze per produrre certi tipi di vaccini”. I sieri in questione sono “a mRna”, come quelli messi a punto dalla multinazionale Pfizer e l’azienda Biontech e dalla multinazionale Moderna. L’hub sudafricano sarà gestito dalla compagnia di biotecnologie locale Afrigen Biologics & Vaccines e potrebbe diventare operativo tra “i nove e i 12 mesi”, come ha specificato nel corso della conferenza stampa lo scienziato capo dell’Oms, Soumya Swaminathan. Ramaphosa ha definito l’iniziativa “storica” e ha detto che “cambierà la narrativa di un’Africa che è un centro di malattie e di scarso sviluppo”. Il presidente sudafricano ha però evidenziato che questa buona notizia “non deve distrarre” dalla “proposta originale” di una moratoria temporanea dei diritti di proprietà intellettuale sui brevetti dei vaccini, avanzata all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto/Omc) nei mesi scorsi insieme all’India.

