Covid, operazione della polizia contro il traffico di dispositivi medici

AGI – Operazione di polizia contro il riciclaggio internazionale di materiale sanitario è stata condotta dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) in collaborazione con la Policia de Seguranca Publica che ha portato la Squadra Mobile della Questura di Monza-Brianza al sequestro di 12mila scatole di dispositivi medici di protezione individuale rubate e alla denuncia per ricettazione del titolare di un’azienda italiana di import-export.

L’Esperto per la Sicurezza in Portogallo dello Scip è stato allertato dalla Poli’cia de Seguranca Pu’blica per una segnalazione di merce rubata stoccata in un magazzino di Lisbona. L’indicazione era arrivata da un commerciante che era andato nella capitale portoghese per fare rifornimento per la sua rivendita di dispositivi medici di protezione individuale,

