Covid, più ghiaccio secco per distribuire il vaccino. La mossa di Ups

AGI – Il gigante dei trasporti e delle spedizioni Ups ha aumentato la capacità di produzione di ghiaccio secco nei suoi magazzini per poter immagazzinare e trasportare i vaccini anti-Covid-19 e ha sviluppato congelatori per piccole strutture sanitarie. L’azienda ha riferito di essere ora in grado di produrre più di 500 chili di ghiaccio secco all’ora nei magazzini statunitensi per lo stoccaggio e il trasporto dei vaccini. Questo ghiaccio verrà spedito dalla sede di Worldport Ups a Louisville, in Kentucky (centro-est), a ospedali, cliniche e centri sanitari in Canada e negli Stati Uniti.

“Un forte aumento della domanda sta portando le società di logistica ad anticipare una carenza di ghiaccio secco”,

