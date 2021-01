Covid, prefetto Palermo “Controlli intensificati, oltre 600 sanzioni”

PALERMO (ITALPRESS) – “Condivido con tutti i miei colleghi le preoccupazioni del Presidente Musumeci e siamo impegnati ad intensificare e rendere ancora più efficaci i controlli. Se vogliamo superare questo momento dobbiamo collaborare tutti per far sì che si abbassi l’indice RT, portarlo sotto l’1 vuol dire che la possibilità di essere contagiati si riduce e significa anche ridurre la pressione sugli ospedali e sviluppare la campagna vaccinale in modo migliorare appena potrà riprendere con la consegna dei vaccini”. Questo l’appello del Prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani- nel corso di un’intervista con l’agenzia Italpress- all’indomani dell’incontro con il presidente della Regione,

