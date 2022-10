Covid, Rezza: incidenza torna a dimunire. Ma prudenza e vaccini

Entriamo nella stagione caratterizzata da aumento influenza

Roma, 21 ott. (askanews) – "Torna a diminuire questa settimana il tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese, che si fissa intorno a 448 casi per 100mila abitanti, l'RT invece è sostanzialmente stabile intorno ad 1,27, quindi ancora al di sopra della soglia epidemica". Lo spiega il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, nel consueto video a commento dei dati dell'ultimo monitoraggio settimanale sulla situazione epidemiologica in Italia. "Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapie intensive è, rispettivamente, all'11% e al 2,4% quindi osserviamo un leggero aumento dell'occupazione dei posti di area medica, mentre c'è una sostanziale stabilità per quanto riguarda l'occupazione dei posti di terapia intensiva. Siamo comunque – sottolinea – al di sotto di qualsiasi livello di criticità". "Per quanto riguarda la situazione epidemiologica – prosegue – ormai stiamo entrando nella stagione caratterizzata da un aumento dell'incidenza di influenza, quindi è bene mantenere dei comportamenti che siano ispirati alla prudenza e allo stesso tempo effettuare le dosi di richiamo di vaccino contro il Covid. Questo soprattutto per proteggere le persone a maggior rischio di conseguenze gravi e anche allo stesso tempo effettuare la vaccinazione contro l'influenza".