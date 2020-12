Antonio, 38 anni, lavorava in un locale ai Parioli. Licenziato, da mesi viveva in una tenda sotto Castel Sant’Angelo. Poi un giornalista del Tg2 lo intervista e lancia l’appello su Fb: da ieri si è trasferito in un b&b Continua a leggere sul sito di riferimento

