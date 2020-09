“Il Ministro Boccia bene farebbe a chiarire come e perché i cittadini sardi siano discriminati in alcune regioni senza che il Governo abbia detto una parola. Lazio, Campania e Puglia hanno adottato ordinanze che impongono a chi rientra dalla Sardegna il tampone e la quarantena. E’ di oggi la notizia di una famiglia sarda con bambini, che riconosciuta all’ingresso dello zoo di Roma per via della nostra lingua, è stata fermata e le è stato impedito l’accesso sulla base di disposizioni amministrative della Regione Lazio, per paura che potesse contagiare gli animali. E su questo il Governo di Boccia, quello che si dichiara ‘vicino alla Sardegna’ ,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Covid, Solinas: “Sulla Sardegna mistificazioni inaccettabili” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento