Covid, Speranza firma le ordinanze: misure in vigore per 15 giorni

ROMA – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato le ordinanze per decretare i nuovi colori delle Regioni. Tali ordinanze andranno in vigore da lunedì 15 marzo e si applicheranno per un periodo di 15 giorni.

Passano in area rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono alle già rosse Campania e Molise. Tutte le altre Regioni, compresa la Basilicata, entreranno in area arancione. Resta bianca la Sardegna.

