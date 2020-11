AGI – In Italia il numero dei pazienti morti per Covid-19 ha superato i 45mila, per la precisione 45.229. E’ quanto emerge dal dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I contagiati totali dall’inizio della diffusione del virus in Italia ha raggiunto 1.178.529 casi.

