ROMA – “La politica deve tutelare quelle categorie che non sono in grado di poter lavorare per le chiusure. I ristori non bastano, ma servono veri e propri risarcimenti, anche per preparare la ripartenza dell’attività economica”. Così a Start, su Sky TG24 il coordinatore e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani.

EVITARE CHE SI ARRIVI AL LOCKDOWN

“Bisogna verificare qual è la crescita del coronavirus nel nostro Paese, siamo di fronte a una terza ondata, serve prudenza, se bisogna chiudere si chiude, ma dobbiamo impedire che arrivi il lockdown”.

SULLA SCUOLA DECIDONO SCIENZIATI,

L’articolo Covid, Tajani: “Ristori non bastano, servono veri e propri risarcimenti” proviene da Notiziedi.

