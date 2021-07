Covid, tasso di positività sale al 3,5%. Continua la crescita dei ricoveri

ROMA – Sono 3.117 i nuovi positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 88.247 tamponi. Il tasso di positività sale al 3,5%, dal 2,7% di ieri. 22 i decessi, contro i 7 di ieri. Questi i dati diffusi oggi dal ministero della Sanità. Continua intanto il trend in crescita delle ospedalizzazioni: i posti occupati in terapia intensiva sono 4 in più di ieri, mentre i ricoverati nei reparti ordinari aumentano di 120 unità.

