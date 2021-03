TRIESTE – La Slovenia appronterà da domani, 10 marzo, nei valichi di frontiera con l’Italia la possibilità di effettuare gratuitamente il test rapido per il coronavirus per tutte le persone che rientrano nella categoria “transfrontalieri”, ovvero lavoratori, studenti, agricoltori, proprietari di immobili o terreni. Lo annuncia in una nota la ministra per gli Sloveni all’estero, Helena Jaklitsch, precisando che si tratta di un passo importante per semplificare la quotidianità di chi vive nella fascia di confine.I transfrontalieri infatti possono entrare in Slovenia senza obbligo di quarantena, ma devono avere il certificato di negatività al coronavirus non più vecchio di una settimana, secondo la recente ulteriore misura del governo sloveno nel tentativo di riprendere il controllo dell’epidemia. I test potranno essere fatti ai valichi di confine di Capodistria-Trieste (luoghi ancora da stabilire), Sezana-Fernetti, Nova Gorica-Gorizia, Caporetto-Stupizza, Ratece-Tarvisio, da lunedì a venerdì con orario 7-19.

L’articolo Covid, test gratuiti per transfrontalieri in ingresso in Slovenia proviene da Ragionieri e previdenza.

