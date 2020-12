AGI – Inizia molto presto la giornata nella sede dei volontari della protezione civile di Fukyo, di via della Bufalotta, estrema periferia est della capitale, giornate irreali a cui la pandemia ci ha ormai abituato. Ci sono da consegnare decine di pacchi di dispositivi di protezione individuale, mascherine e guanti, all’Umberto I e nelle Asl Roma Uno e Due. Il furgone è già pronto per partire, con due volontari a bordo, diretto al magazzino centrale della protezione civile che è dall’altra parte della città, per poi ripartire per le consegne. “Un lavoro che facciamo di continuo dall’inizio dell’emergenza Covid – racconta all’AGI,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Covid: un giorno con i volontari della Fukyo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento