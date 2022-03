Covid, Usl Vda al lavoro su piano per eventuale quinta ondata

AOSTA – “Abbiamo chiesto all’azienda Usl di fare un progetto per poter affrontare ulteriori ondate in modo da riorganizzare il sistema e diminuire al massimo in una eventuale quinta ondata la riduzione dell’attività ordinaria dell’ospedale”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, durante una conferenza stampa sulla situazione Covid in Valle d’Aosta.

L’Usl dovrà consegnare il piano complessivo all’assessorato alla Sanità entro agosto, ma “ci stiamo già lavorando”, ha annunciato il direttore sanitario Massimo Uberti. È “un lavoro complesso- ha aggiunto- che non riguarda solo l’ospedale ma anche l’Igiene pubblica, dove ora stiamo riducendo gli spazi vaccinali ma ci dovremo organizzare per un eventuale quarta dose o dose annuale che potrebbe esserci o annualmente come richiamo o sotto forma di nuovo vaccino nel caso ci fossero delle nuove varianti”.

