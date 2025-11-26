covip:-nel-2024-attivo-casse-previdenza-a-125-mld-di-euro

Rapporto Covip: “Casse di previdenza. Gli investimenti: dimensioni e composizione – anno 2024”

Alla fine del 2024, il totale degli attivi delle casse previdenziali ha raggiunto 125,1 miliardi di euro, con un incremento del 9,8% rispetto all’anno precedente; la loro incidenza sul pil si è stabilizzata al 5,7%. Negli ultimi dieci anni, le risorse complessive del settore hanno visto un aumento di 53,2 miliardi, corrispondente a un incremento medio annuo del 5,7%.

Questo è quanto risulta dal rapporto intitolato “Casse di previdenza. Gli investimenti: dimensioni e composizione – anno 2024”, che analizza la struttura degli investimenti delle casse di previdenza, presentato dal presidente della Covip, Mario Pepe.

Diversi elementi hanno contribuito alla variazione dell’attivo, che includono principalmente i saldi previdenziali derivanti dai contributi ricevuti e dalle prestazioni fornite, nonché la redditività degli investimenti. Nel 2024, il complesso dei contributi, al netto delle prestazioni, è stato di 4,4 mld di euro. La redditività media degli investimenti è stata del 7%, sostenuta da un andamento positivo dei mercati finanziari; nel lungo periodo di dieci anni, la redditività media annua composta è stata del 2,9%.

Per quanto riguarda la composizione dell’attivo, si evidenzia che le quote di Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) rappresentano la parte principale del totale attivo: 67,2 miliardi di euro, corrispondenti al 53,7% dell’ammontare totale, di cui 36,9 miliardi attribuiti a Organismi di investimento collettivo in valori immobiliari (Oicvm) e 30,3 miliardi da altri Oicr (di cui 16,7 miliardi rappresentano quote di fondi immobiliari). Tra le altre principali componenti dell’attivo, i titoli di debito ammontano a 26,7 miliardi, di cui 20,7 miliardi sotto forma di titoli di Stato; mentre i titoli di capitale raggiungono i 10,4 miliardi.

Nel complesso, aggiungendo i titoli obbligazionari e azionari relativi agli Oicvm in possesso delle casse pensionistiche, gli investimenti in obbligazioni, che ammontano a 47,7 miliardi di euro, costituiscono il 38,1% dell’attivo, mantenendo una stabilità rispetto al 2023. Gli investimenti azionari, che raggiungono i 24,2 miliardi di euro, rappresentano il 19,4% dell’attivo, mostrando un incremento di 0,5 punti percentuali in confronto al 2023. Gli investimenti immobiliari, pari a 19,8 miliardi di euro, continuano a diminuire in percentuale rispetto all’attivo (15,8 nel 2024, 16,5 nel 2023).

Esiste una notevole varietà nella composizione degli attivi tra le diverse casse. In particolare, la gamma delle percentuali detenute da ciascuna cassa è molto ampia per i titoli di Stato (da 0 a 73 percento, con metà dei casi tra 11 e 25 percento) e per gli Oicvm (da 0 a 74 percento, con la metà tra 27 e 46 percento). Anche la percentuale degli investimenti immobiliari presenta una variazione significativa, in particolare per quanto riguarda gli immobili posseduti direttamente.

Per quanto riguarda gli investimenti nazionali delle casse di previdenza, questi si attestano a 48,1 miliardi di euro, corrispondente al 38,4% delle attività, con una riduzione di 0,2 punti percentuali rispetto al 2023. Tra gli investimenti domestici, prevalgono quelli immobiliari (17,2 miliardi, che rappresentano il 13,7% del totale attivo) e i titoli di Stato (15,5 miliardi, equivalenti al 12,4% delle attività totali).

Alla fine del 2024, il totale degli investimenti in titoli di società italiane è di 9,6 miliardi di euro, cioè il 7,6% dell’attivo totale, di cui 8,7 miliardi in azioni (1,9 miliardi corrispondenti a partecipazioni nel capitale della Banca d’Italia) e 900 milioni in obbligazioni, con particolare riferimento al settore finanziario, che supera il 50% del totale.

