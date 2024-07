cps-gfk:-mulino-bianco-marchio-più-scelto,-seguono-kinder-e-coca-cola

In top ten dei più amati del largo consumo anche San Benedetto e Barilla

Milano, 11 lug. (askanews) – Mulino Bianco è il marchio più scelto dagli acquirenti italiani tra i beni di largo consumo, al primo posto sul podio che vede al secondo il brand del gruppo Ferrero, Kinder, e il gigante delle bibite Coca-Cola. A seguire nella top ten San Benedetto, Barilla, Granarolo, Divella, Aia, Muller e Findus. Lo rivela il rapporto Brand footprint Europe report 2024 di Cps GfK, la società recentemente acquisita da YouGov, in collaborazione con Kantar Worldpanel.

Il rapporto, che si basa sui dati raccolti tra novembre 2022 e la fine di ottobre 2023, evidenzia quali sono i marchi meglio performanti grazie al criterio dei “consumer reach points” che rivelano la forza di un marchio in base al coinvolgimento dei consumatori su tre variabili: popolazione di famiglie, penetrazione (percentuale di famiglie che acquistano un determinato marchio) e scelta del consumatore (frequenza di acquisto di un determinato marchio).

“Questi risultati sono per noi motivo di orgoglio – commenta Laura Signorelli, brand equity & communication Mulino Bianco – e rappresentano un riconoscimento a tutta la passione che mettiamo ogni giorno nel portare i nostri prodotti, protagonisti della colazione, nelle case degli italiani. Un impegno a cui la marca ha tenuto fede in tutti questi anni. La nostra ambizione è quella di garantire qualità, gusto, scelte sostenibili e costante innovazione per rispondere ai bisogni delle persone”.