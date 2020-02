CR4 La Repubblica delle Donne, ospiti e anticipazioni di stasera, 12 febbraio 2020

#CR4 La Repubblica delle Donne, il talk show di successo condotto da Piero Chiambretti torna in prima serata su Retequattro con un appuntamento davvero imperdibile. Scopriamo gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda questa sera, mercoledì 12 febbraio 2020.

CR4 La Repubblica delle Donne stasera su Canale 5

Mercoledì 12 febbraio 2020 appuntamento alle ore 21.25 con “CR4 – La Repubblica delle Donne” il fortunatissimo talk show condotto da Piero Chiambretti dedicato all’universo femminile e trasmesso in prima serata su Retequattro.

La puntata di questa settimana è interamente dedicata all’amore in occasione della Festa di San Valentino. L’amore, infatti, è il fil rouge di tutta la puntata con una serie di approfondimenti e dibattiti che si terranno in studio. A discutere di amore ci saranno le Ministre del programma: Iva Zanicchi, Lory Del Santo, Francesca Barra, Ambra Lombardo, dell’Arcidiacona Maria Vittoria Longhitano. Non mancheranno poi le gag di Cristiano Malgioglio, ma ad arricchire la puntata anche la partecipazione di alcune coppie famose. Si tratta di personaggi noti pronti a rivelare e condividere con i telespettatori alcuni segreti e aneddoti sulle loro storie. Tra questi Vittorio Sgarbi e la compagna Sabrina Colle, ma anche Melania Rizzoli.

CR4 La Repubblica delle Donne, ospiti di mercoledì 12 febbraio

Non solo, ospite in studio anche Carolyn Robb, la ex cuoca di Lady Diana che per la prima volta in Italia parlerà della famiglia reale britannica. Con lei anche Lady Colin Campbell, la celebre scrittrice che condividerà il suo punto di vista sulla monarchia britannica. Infine ospite anche Shade, uno dei rapper più amati e seguiti dai giovanissimi.

Come sempre ad accompagnare Piero Chiambretti durante la puntata il trio soprano Appassionante, l’ironia di Rosalia Porcaro, la nuova sigle dei Trilli e le performance delle ballerine Lidia Carew e Klaudia Pepa.

L’appuntamento con #CR4 La Repubblica delle Donne è il mercoledì in prima serata su Retequattro.

