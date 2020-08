CR7 non convocato, ora è ufficiale: Immobile capocannoniere e Scarpa d’Oro

Ciro Immobile è ufficialmente il capocannoniere della Serie A di questa stagione nonché il vincitore dell’ambito premio della Scarpa d’Oro 2020 come miglior marcatore stagionale tra i cinque principali campionati europei. A certificare il doppio successo del bomber della Lazio è stata la mancata convocazione di Cristiano Ronaldo in vista del match Juventus-Roma di questa sera: il fuoriclasse lusitano era l’unico giocatore in grado di poter sorpassare Immobile nella corsa ai due premi ma la sua… continua a leggere sul sito di riferimento