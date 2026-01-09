venerdì, 9 Gennaio , 26

Meloni: “Trump non attaccherà la Groenlandia, Ue parli con la Russia”

(Adnkronos) - Dalla guerra in Ucraina alla Groenlandia,...

La volta buona, Nikita Perotti e il mistero dell’età. Poi, le parole per Delogu

(Adnkronos) - Si parla ancora di Andrea Delogu...

Giacca beige e chioma ‘beachwaves’, il look di Meloni in conferenza stampa

(Adnkronos) - Capelli sciolti, gioielli ridotti al minimo...

Madonna omaggia Patty Pravo, Mariotto a La volta buona: “È orrenda”

(Adnkronos) - "È orrenda, come quando gli americani...
crans-montana,-achille-lauro-alle-famiglie-delle-vittime:-“vi-sono-vicino-con-tutto-l’amore-possibile”.-la-sua-“perdutamente”-al-funerale-di-achille-barosi
Crans-Montana, Achille Lauro alle famiglie delle vittime: “Vi sono vicino con tutto l’amore possibile”. La sua “Perdutamente” al funerale di Achille Barosi

Crans-Montana, Achille Lauro alle famiglie delle vittime: “Vi sono vicino con tutto l’amore possibile”. La sua “Perdutamente” al funerale di Achille Barosi

MondoCrans-Montana, Achille Lauro alle famiglie delle vittime: “Vi sono vicino con tutto l’amore possibile”. La sua “Perdutamente” al funerale di Achille Barosi
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – “Vicino con tutto il cuore a tutti i ragazzi coinvolti e alle loro famiglie che stanno vivendo il dolore più grande. È una sofferenza che tocca tutti e che sentiamo anche nostra, qualcosa che va oltre le parole e troppo grande da immaginare”. Con una storia Instagram Achille Lauro esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime della strage di Crans-Montana, dove lo scorso Capodanno hanno perso la vita 40 persone. “Vi sono vicino con tutto l’amore possibile”, scrive l’artista nel giorno del lutto nazionale in Svizzera. A Martigny vi è stata una cerimonia commemorativa alla quale ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Poche parole quelle di Lauro che arrivano a due giorni dai funerali dei ragazzi italiani. A Milano, durante l’ultimo saluto al 16enne Achille Barosi, la famiglia ha fatto risuonare “Perdutamente”, brano del cantautore contenuto nel disco “Comuni mortali”. Era una delle canzoni preferite di Achille e la mamma ha ricordato le volte che insieme l’hanno cantata in macchina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.