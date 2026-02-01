domenica, 1 Febbraio , 26

Iran, il legale di Erfan Soltani: “E’ stato rilasciato su cauzione”

(Adnkronos) - E' stato rilasciato su cauzione Erfan...

Due valanghe tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, soccorsi in azione

(Adnkronos) - Due valanghe questo pomeriggio sulle montagne...

Alcaraz, tatuaggio dopo vittoria agli Australian Open: “Sarà un canguro”

(Adnkronos) - Il trionfo agli Australian Open 2026...

Ileana Argentin, martedì camera ardente in Campidoglio poi funerali a Monte Mario

(Adnkronos) - Martedì 3 febbraio a Roma la...
crans-montana,-ancora-una-vittima:-18enne-ferito-muore-in-ospedale
Crans-Montana, ancora una vittima: 18enne ferito muore in ospedale

Crans-Montana, ancora una vittima: 18enne ferito muore in ospedale

DALL'ITALIA E DAL MONDOCrans-Montana, ancora una vittima: 18enne ferito muore in ospedale
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un mese dopo i fatti, la strage di Crans-Montana miete un’altra vittima. Un 18enne svizzero è infatti deceduto all’ospedale di Zurigo a causa delle ferite riportate, portando così a 41 morti il bilancio del terribile incendio scoppiato nella notte di Capodanno nel bar Le Constellation. Lo riferiscono le autorità giudiziarie locali.  

Mentre continuano le indagini, sono state trasmesse dall’emittente francese Bfmtv le telefonate dei ragazzi ai soccorsi, effettuate la notte della tragedia. Ben 171 telefonate al 144, nell’arco di un’ora e mezza. Telefonate agli atti delle indagini. “Sono quasi morto al Constellation. Credo di essere bruciato. L’intero Constellation è bruciato”, si sente dire da una giovane voce. “Penso che i miei amici siano morti lì dentro. Ci sono molte persone che sono quasi morte, signora, chiami un’ambulanza”, prosegue. Nella prima telefonata, registrata verso l’una di notte, si sente: “Vorrei che veniste perché c’è un’emergenza al Le Constellation”. Mentre grida di panico provengono da lontano, in francese, in un’altra telefonata si sente: “Per favore, signora, qui è Le Constellation a Crans-Montana , c’è un incendio, ci sono dei feriti”. 

La Procura del Canton Vallese ha nel frattempo accolto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla Procura di Roma in relazione all’incendio dove sono morti anche sei giovani italiani. Lo ha annunciato una portavoce dell’Ufficio federale di giustizia Ingrid Ryser, l’autorità competente in materia, all’emittente Radio Srf. Concretamente, questo significa che le autorità italiane avranno accesso alle prove già raccolte, ha spiegato. 

Dato che tra le vittime ci sono anche cittadini italiani ”ha senso che le due autorità inquirenti si uniscano, mettano in comune le risorse e lavorino congiuntamente a questo procedimento penale”, ha spiegato Ryser. A metà febbraio è previsto un primo incontro tecnico tra le autorità penali dei due Paesi. L’Ufficio federale di giustizia sarà presente con l’obiettivo di ”chiarire i dettagli della collaborazione e coordinare le procedure”, ha precisato la portavoce. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.