venerdì, 9 Gennaio , 26

Meloni: “Trump non attaccherà la Groenlandia, Ue parli con la Russia”

(Adnkronos) - Dalla guerra in Ucraina alla Groenlandia,...

La volta buona, Nikita Perotti e il mistero dell’età. Poi, le parole per Delogu

(Adnkronos) - Si parla ancora di Andrea Delogu...

Giacca beige e chioma ‘beachwaves’, il look di Meloni in conferenza stampa

(Adnkronos) - Capelli sciolti, gioielli ridotti al minimo...

Madonna omaggia Patty Pravo, Mariotto a La volta buona: “È orrenda”

(Adnkronos) - "È orrenda, come quando gli americani...
crans-montana,-arrestato-jaques-moretti.-la-moglie-esce-sola-dalla-procura-di-sion:-“una-tragedia-inimmaginabile,-chiedo-scusa”
Crans Montana, arrestato Jaques Moretti. La moglie esce sola dalla Procura di Sion: “Una tragedia inimmaginabile, chiedo scusa”

Crans Montana, arrestato Jaques Moretti. La moglie esce sola dalla Procura di Sion: “Una tragedia inimmaginabile, chiedo scusa”

MondoCrans Montana, arrestato Jaques Moretti. La moglie esce sola dalla Procura di Sion: “Una tragedia inimmaginabile, chiedo scusa”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Dopo sette ore di interrogatorio, Jessica Moretti è uscita dalla procura di Sion, in Svizzera, camminando a fianco del suo legale, circondata da un cordone di poliziotti impegnati a tenere a debita distanza i giornalisti. Il marito, Jacques Moretti, non è con lei: “Leman bleu”, emittente svizzera regionale, conferma i rumors che circolavano dal primo pomeriggio ovvero, per l’uomo, comproprietario con la moglie del locale Le Constellation, teatro della strage di Capodanno, è stato disposto l’arresto.

SETTE ORE DI INTERROGATORIO, POI LA SVOLTA

Questa mattina, venerdì 9 gennaio, i Moretti sono stati interrogati, per la prima volta come indagati, per i reati di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose, a seguito dell’incendio avvenuto la notte di Capodanno nel loro locale a Crans Montana, in cui hanno perso la vita 40 persone, oltre la metà under 18. Tra loro anche sei ragazzi italiani. In seguito all’udienza odierna, terminata nel primo pomeriggio, il pm Seppey ha dunque ordinato l’arresto di Jacques Moretti, una misura che gli avvocati delle vittime avevano più volte richiesto, per entrambi i proprietari del locale. I Moretti invece ad oggi erano rimasti a piede libero, perché, come motivato dalla procuratrice generale di Sion, Beatrice Pilloud, non sussistevano i requisiti per misure restrittive, tra cui il pericolo di fuga. Oggi invece la svolta.

“RICONOSCIUTO UN POTENZIALE RISCHIO DI FUGA”

Infatti, secondo la versione on line del quotidiano svizzero “24heures”, la Procura ha chiesto la custodia cautelare di Jacques Moretti riconoscendo un potenziale rischio di fuga. La stessa testata ricorda come appena 4 gennaio scorso, i procuratori del Vallese si rifiutavano di prendere provvedimenti restrittivi per il 49enne corso. Al contrario, cinque giorni dopo, “la Procuratrice Catherine Seppey ha stabilito che la nazionalità di Jacques Moretti, la Francia, non estrada i suoi cittadini – spiega 24heures- e la sua ampia mobilità nel corso degli anni, avendo lavorato in Corsica, Alta Savoia e Svizzera, giustificavano la sua detenzione”.

LE SCUSE E LE LACRIME DI JESSICA MORETTI

All’uscita dall’edificio che ospita la procura di Sion, i giornalisti hanno provato ad avvicinare Jessica Moretti, malgrado fossero impegnati a trattenerli diversi poliziotti. La donna, a fianco del suo legale, ha comunque rilasciato una breve dichiarazione, in lacrime: “Voglio scusarmi con le vittime, è stata una tragedia inimmaginabile”. Secondo “24heures” dovrà indossare un braccialetto elettronico e presentarsi alla polizia ogni tre giorni, misure che devono ancora essere convalidate dal Tribunale delle Misure Obbligatorie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Léman Bleu (@lemanbleu)

L
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.