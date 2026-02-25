mercoledì, 25 Febbraio , 26

Sanremo, Arisa: “Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo”

(Adnkronos) - "È come con le allergie: ci...

Iva Zanicchi, il lapsus in diretta: “Mi è piaciuta Elettra… Ferrari”

(Adnkronos) - Elettra Lam... Ferrari. Iva Zanicchi, ospite...

Cefalee, al via campagna per prevenzione e gestione nelle farmacie

(Adnkronos) - Portare le cefalee al centro dell’attenzione...

Prezzi uova, “imbrogli elettorali” e guerre interrotte: cosa c’è di vero nel discorso di Trump?

(Adnkronos) - Nel discorso sullo stato dell'Unione più...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOCrans-Montana, da Svizzera 55mila euro a feriti e famiglie vittime
crans-montana,-da-svizzera-55mila-euro-a-feriti-e-famiglie-vittime
Crans-Montana, da Svizzera 55mila euro a feriti e famiglie vittime
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Crans-Montana, da Svizzera 55mila euro a feriti e famiglie vittime

Redazione-web
By Redazione-web

-

6
0

(Adnkronos) – La Confederazione svizzera verserà un contributo di solidarietà di 50mila franchi, circa 55mila euro, una tantum ai feriti e ai familiari delle vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, costato la vita a 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani, e il ferimento di altre 115. La proposta, presentata dal Consiglio federale, verrà votata dal Parlamento a marzo come misura urgente.  

L’obiettivo è quello di fornire assistenza rapida e senza ostacoli alle persone colpite e si aggiunge all’aiuto finanziario d’urgenza di 10mila franchi disposto dal Canton Vallese. 

 

Previous article
Blatter attacca Infantino: “È come il Re Sole, la Fifa è una dittatura”
Next article
Nessun errore, Israele coordinò la ‘strage dei paramedici’ a Gaza. L’inchiesta: “Esecuzioni a sangue freddo”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, Arisa: “Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo”

(Adnkronos) - "È come con le allergie: ci sono cose che mi fanno male. Io da sola sto da Dio. Ho capito che ho...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iva Zanicchi, il lapsus in diretta: “Mi è piaciuta Elettra… Ferrari”

(Adnkronos) - Elettra Lam... Ferrari. Iva Zanicchi, ospite oggi a 'La Vita in Diretta' da Alberto Matano, dopo la prima serata del Festival di...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Cefalee, al via campagna per prevenzione e gestione nelle farmacie

(Adnkronos) - Portare le cefalee al centro dell’attenzione della farmacia di comunità, trasformando un punto di dispensazione in un nodo attivo del sistema salute....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Prezzi uova, “imbrogli elettorali” e guerre interrotte: cosa c’è di vero nel discorso di Trump?

(Adnkronos) - Nel discorso sullo stato dell'Unione più lungo della storia americana, un'ora e 47 minuti, Donald Trump ha rivendicato quelli che ha...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.