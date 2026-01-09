crans-montana,-il-minuto-di-silenzio-davanti-a-le-constellation

Campane a lutto, la cerimonia con le autorità a Martigny

Milano, 9 gen. (askanews) – A Crans-Montana è il giorno del lutto e dell’omaggio delle 40 vittime dell’incendio di Capodanno. Molte persone si sono radunate davanti al bar Le Constellation, teatro della tragedia, raccogliendosi in un minuto di silenzio mentre le campane suonavano a lutto.Nel frattempo a Martigny è stata organizzata una cerimonia in memoria delle vittime a cui partecipano autorità da tutta Europa, compreso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.