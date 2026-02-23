martedì, 24 Febbraio , 26

Tachicardia, bocca secca e nausea: cos'è e come gestire l'ansia da palcoscenico

Furti con il pos tra la folla, cosa sta succedendo? Ecco come difendersi

Iran, la rete di 'proxy' per colpire Usa? La strategia per rispondere ad attacco Trump

Ucraina, dalla tragedia della guerra al business della difesa: Kiev pronta a produrre armi per l'Europa

Crans-Montana, il video choc: l’attimo esatto in cui divampa l’incendio
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Crans-Montana, il video choc: l’attimo esatto in cui divampa l’incendio

(Adnkronos) – Spunta un nuovo video sul tragico rogo di Capodanno a Crans-Montana. Il filmato, che riprende il momento esatto in cui scoppia l’incendio nel ‘Le Constellation’, fa parte degli ultimi aggiornamenti del dossier dell’inchiesta, condotta dalla procura di Sion. Nei 18 secondi di immagini si vede Cyane Panine, la cameriera con il casco poi deceduta nell’incendio, che, sulle spalle di un collega, porta le due bottiglie di champagne con le candele scintillanti accese.  

Quando la 24enne alza il braccio destro, si vede chiaramente il pannello fonoassorbente prendere fuoco, senza che nessuno se ne accorga. 

