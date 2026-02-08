domenica, 8 Febbraio , 26

Valanga in Val di Fassa, travolti 5 scialpinisti italiani

(Adnkronos) - Una valanga si è staccata nella...

Goggia bronzo in discesa libera a Milano Cortina. Dramma Vonn, caduta e infortunio

(Adnkronos) - Sofia Goggia medaglia di bronzo nella...

Elezione in Giappone, partito premier Takaichi verso maggioranza: le proiezioni

(Adnkronos) - Giappone al voto oggi domenica 8...

Sanremo 2026, Michele Bravi: “Porto il cinema sul palco dell’Ariston”

(Adnkronos) - "Tornare a Sanremo per me è...
crans-montana,-incendio-nel-memoriale-per-le-vittime-del-constellation:-aperta-un’indagine
Crans Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation: aperta un’indagine

Crans Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation: aperta un’indagine

MondoCrans Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation: aperta un’indagine
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Un incendio è divampato questa mattina a Crans Montana nel memoriale dedicato alle vittime del Constellation. A farlo sapere è la polizia cantonale del Vallese sottolineando che l’incendio è stato subito domato dai vigili del fuoco. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta. Non ci sono vittime.

Il memoriale inizialmente era stato posizionato proprio di fronte al locale andato a fuoco, ma circa tre settimane fa era stato spostato vicino la cappella Saint-Christophe. Una decisione, che ha acceso polemiche soprattutto contro il Comune accusato di voler nascondere il ricordo della tragedia avvenuta a Capodanno.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.