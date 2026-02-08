crans-montana,-incendio-nel-memoriale-per-le-vittime-del-constellation:-aperta-un’indagine

ROMA – Un incendio è divampato questa mattina a Crans Montana nel memoriale dedicato alle vittime del Constellation. A farlo sapere è la polizia cantonale del Vallese sottolineando che l’incendio è stato subito domato dai vigili del fuoco. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta. Non ci sono vittime.

Il memoriale inizialmente era stato posizionato proprio di fronte al locale andato a fuoco, ma circa tre settimane fa era stato spostato vicino la cappella Saint-Christophe. Una decisione, che ha acceso polemiche soprattutto contro il Comune accusato di voler nascondere il ricordo della tragedia avvenuta a Capodanno.

