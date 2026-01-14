Crans Montana, la sua ultima foto ha fatto il giro del mondo: chi è Cyane Panine

ROMA – Quando la bara di legno chiaro di Cyane Panine ha attraversato la sala in cui oltre 600 persone si sono radunate per darle l’ultimo saluto, Moon, il suo amato cagnolino, ha iniziato ad abbaiare. Il quotidiano francese Le Parisienne riporta come i suoi cari e l’intero paese di Sète, in Francia, hanno reso omaggio alla giovane di 24 anni che ha perso la vita nell’incendio di Capodanno a Crans Montana.

UNA DELLE 9 VITTIME FRANCESI

Cyane è una delle 9 vittime francesi del Le Constellation, locale in cui lavorava come cameriera. Di lei, in verità, stanno parlando anche le testate svizzere e italiane: la riconoscerebbero nella foto, tristemente celebre, scattata quella notte, in cui, con in testa un casco, era trasportata sulle spalle di un collega, con in mano le fatali bottiglie con candela scintillante. Insomma, sarebbe Cyane “la ragazza con il casco” immortalata nella foto che ha fatto il giro del mondo, ad aver dato fuoco ai pannelli fonoassorbenti del soffitto e a innescare l’incendio nel locale. Ma l’avvocato della famiglia della giovane cerca di respingere l’immagine di lei come la causa della tragedia, di cui ne è stata piuttosto una vittima. “Non è mai stata informata della pericolosità del soffitto, né ha mai ricevuto alcuna formazione nel campo della sicurezza”, spiega l’avvocato Sophie Haennim, citata dal Corriere della Sera.

IL DOLORE PER LA SUA PERDITA DI JESSICA MORETTI

Di lei ha parlato anche Jessica Moretti, co-titolare con il marito Jacques del locale Le Constellation: “Cyane era come una sorellina per me. Ha trascorso il Natale con noi. Sono devastata”, ha detto in un’intervista all’emittente francese Bfm.

COSA È SUCCESSO LA NOTTE DI CAPODANNO

Arrivata, insieme all’amica Camille, dall’Occitania francese a Crans Montana un paio di anni fa, Cyane lavorava come cameriera a Le Constellation. e a lei si erano affezionati i Moretti, da poco si era fidanzata con Jean-Marc, il “figlioccio” di Jacques. Quella sera la 24anne francese non avrebbe dovuto fare il servizio ai tavoli, il suo compito era quello di ricevere gli ospiti al piano terra, ma poi la titolare le aveva chiesto di dare una mano agli altri camerieri nel seminterrato per consegnare 16 bottiglie di champagne. Lo ha raccontato l’amica Camille agli inquirenti, che quella sera era passata a salutare Cyane. Da lì, la scena della ‘ragazza con il casco’ sulle spalle di un altro cameriere, anche lui mascherato. Prendono poi fuoco i pannelli fonoassorbenti sul soffitto, è l’inizio del caos.

IL RITROVAMENTO DI CYANE

Il corpo di Cyane viene ritrovato vicino all’uscita di sicurezza del seminterrato, che però era chiusa. A trovarla sarebbe stato il fidanzato, insieme a Jacques Moretti. L’uomo al momento dell’inizio dell’incendio non era Le Constellation ma in un altro suo locale vicino. Una volta arrivato sul posto ha provato ad aprire quella porta di sicurezza rimasta chiusa dall’esterno: una volta aperta ha trovato Cyane priva di sensi e altre persone nelle stesse condizioni. Moretti e Jean Marc hanno subito trasportato la ragazza fuori dal locale e provato a rianimarla a lungo, ma ormai per lei non c’era più nulla da fare.

