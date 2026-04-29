mercoledì, 29 Aprile , 26
HomeMondoCrans Montana, l’Italia si costituisce parte civile nel procedimento penale
crans-montana,-l’italia-si-costituisce-parte-civile-nel-procedimento-penale
Crans Montana, l’Italia si costituisce parte civile nel procedimento penale
Mondo

Crans Montana, l’Italia si costituisce parte civile nel procedimento penale

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

ROMA – La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico, ha depositato l’atto di costituzione di parte civile della Repubblica Italiana nel procedimento penale relativo all’incendio avvenuto a Crans-Montana tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026. Lo rende noto un comunicato di palazzo Chigi. La decisione, si legge, “è motivata dal danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato italiano a causa delle ingenti risorse mobilitate dal Servizio nazionale della Protezione civile per l’assistenza medica, psicologica e logistica ai connazionali coinvolti.

Sotto il profilo delle responsabilità, il documento di costituzione di parte civile evidenzia come il coinvolgimento delle autorità locali nella genesi dell’evento sia considerato estremamente verosimile, giustificando la ferma richiesta di ristoro contro tutti i soggetti civilmente responsabili”. Il Governo italiano “continuerà ad assicurare il massimo impegno nel monitorare ogni fase del procedimento giudiziario in Svizzera, garantendo un’informazione costante e trasparente sulle proprie iniziative e confermando il pieno e ininterrotto supporto alle famiglie delle vittime e ai feriti, affinché sia fatta piena luce sulle responsabilità e sia resa giustizia per il grave danno subito dalla comunità nazionale”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Mali, portavoce tuareg: “La Russia deve ritirarsi da tutto il Paese”
Next article
Disabilità, riforma e terzo settore, Anmic chiama a raccolta i territori

POST RECENTI

Mondo

Libano, morti tre soccorritori. Il Governo: “È un crimine di guerra di Israele”. Per l’Onu 1,2 milioni di persone è “a rischio fame acuta”

ROMA - Erano tra le cinque vittime estratte dalle macerie a Majdal Zoun, nel sud del Libano, i tre soccorritori della Protezione civile libanese rimasti...
Mondo

Fifa, smacco ai talebani dell’Afganistan: la squadra di calcio in esilio riconosciuta come nazionale

ROMA - La Sport & Rights Alliance accoglie positivamente la decisione del Consiglio della Fifa di approvare alcuni emendamenti ai propri regolamenti di governance, che...
Mondo

VIDEO| Primo Maggio, il segretario della Uil Bombardieri: “Spostiamo il Concertone a Tor Vergata”

ROMA - "Certo, piazza San Giovanni è un'incona, un simbolo, ma dobbiamo anche guardare al futuro, serve un po' di coraggio". Sognando Woodstock. Pierpaolo Bombardieri,...
Mondo

A Bologna nasce una nuova band alternative metal: ecco gli Unclosed Embrace, a maggio il disco d’esordio

BOLOGNA - Una nuova band nasce a Bologna. Ed è in rampa di lancio l'album di esordio. Loro sono gli Unclosed Embrace, gruppo alternative metal...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.