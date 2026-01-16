venerdì, 16 Gennaio , 26

Lo snowboard a Milano Cortina 2026: regole e programma

(Adnkronos) - Livigno si prepara ad accogliere gli...

Ricky Tognazzi: “Sono un maschio femmina. Simona Izzo? Non saprei come fare senza”

(Adnkronos) - "Mi piace essere un maschio femmina"....

Vicenzaoro 2026, sindaco Possamai: “Momento più internazionale per la città”

(Adnkronos) - "Questa fiera è il momento più...

Chiara Ferragni prosciolta, l’affetto di amici e famiglia: “Per sempre al tuo fianco”

(Adnkronos) - In queste ore gli amici più...
crans-montana,-l’ue:-parte-civile?-dipende-dal-diritto-svizzero
Crans-Montana, l’Ue: parte civile? Dipende dal diritto svizzero

Crans-Montana, l’Ue: parte civile? Dipende dal diritto svizzero

Video NewsCrans-Montana, l'Ue: parte civile? Dipende dal diritto svizzero
Redazione-web
Di Redazione-web

Così la portavoce dopo la sollecitazione del governo italiano

Bruxelles, 16 gen. (askanews) – Dopo le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che ha manifestato l’intenzione di chiedere alla Commissione europea di costituirsi parte civile nel procedimento aperto in Svizzera per il rogo di Capodanno a Crans-Montana, la Commissione europea, attraverso la portavoce, ha affermato che dipenderà dalla normativa svizzera.”In linea generale, ricordiamo che la Commissione europea può partecipare a procedimenti giudiziari nazionali solo quando devono essere rappresentati interessi o diritti previsti dai trattati europei o derivanti da essi e in ogni caso alle condizioni che disciplinano l’ammissione ai procedimenti giudiziari ai sensi della legislazione nazionale pertinente”, ha sottolineato la portavoce a Bruxelles, ribadendo “la solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e a tutte le persone colpite” nella tragedia.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.