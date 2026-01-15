giovedì, 15 Gennaio , 26
Crans-Montana, Mantovano: Commissione Ue sia parte civile come Italia

Il governo incontra i parenti delle vittime

Roma, 15 gen. (askanews) – “Intendiamo chiedere come Italia alla Commissione europea che si costituisca parte civile nel procedimento aperto in Svizzera”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nella conferenza stampa a Palazzo Chigi, convocata dopo l’incontro con i familiari delle vittime dell’incendio di Crans Montana.”L’avvocatura generale dello Stato – ha aggiunto – si sta già attivando nella prospettiva della costituzione di parte civile nel procedimento aperto in Svizzera e diventa punto di riferimento dello Stato e del governo per i familiari e i feriti che intendono far valere le loro ragioni”.”Intendiamo proporre alle nazioni europee che hanno avuto vittime” nell’incidente “una sorta di coordinamento nel rispetto del diritto elvetico ma in coerenza con le esigenze e i diritti dei danneggiati per affiancare l’autorità elvetica”, ha precisato.

