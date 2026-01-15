giovedì, 15 Gennaio , 26

Crans Montana, maratona di solidarietà per i 4 studenti del Virgilio

Crans Montana, maratona di solidarietà per i 4 studenti del Virgilio

Redazione-web
Di Redazione-web

Alcuni genitori del consiglio di istituto lanciano l’iniziativa

Milano, 15 gen. (askanews) – Un gruppo di genitori del consiglio di istituto del liceo Virgilio di Milano sta raccogliendo fondi per sostenere i quattro studenti della scuola gravemente feriti nell’incendio a Crans Montana, in Svizzera, a fine anno. Quella che doveva essere una meritata pausa da interrogazioni e compiti in classe, per i quattro ragazzi della III D, si è trasformata in un dramma ingiusto e in una tragedia. L’obiettivo ora è garantire a quei giovani un futuro più sereno una volta superato il momento difficile e delicato, offrendo un po’ di serenità per le future sfide che dovranno affrontare.L’ obiettivo inizialmente era di 80.000 euro, ma la grande partecipazione dimostrata dai sostenitori ha persuaso ad alzarlo almeno a 150.000 euro. Quanto raccolto verrà equamente suddiviso fra le quattro famiglie coinvolte e ogni contributo può, dicono gli organizzatori, davvero aiutare i ragazzi e una piccola donazione su GoFundMe ( https://gofund.me/d16bcafcd ) può fare la differenza. Gli eventi di Crans Montana rappresentano un vero trauma per la società e in particolare per la comunità scolastica. Oggi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, in conferenza stampa, dopo l’incontro a Palazzo Chigi con i famigliari delle vittime italiane decedute nella tragedia ha auspicato il coordinamento tra le famiglie e ha specificato l’attenzione rivolta anche alle famiglie dei feriti. L’Italia chiede che la Commissione europea si costituisca parte civile nel procedimento in Svizzera.

