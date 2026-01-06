martedì, 6 Gennaio , 26

crans-montana,-meloni-al-niguarda-incontra-i-familiari-dei-giovani-feriti
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Prima di recarsi a Parigi, dove è attesa al vertice della Coalizione dei Volenterosi, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto tappa a Milano per fare visita, all’ospedale Niguarda, ad alcuni dei giovani rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana. E’ quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi.

Meloni si è intrattenuta con i familiari dei ragazzi ricoverati, rinnovando a tutti la piena vicinanza e il sostegno del governo in questo momento di grande dolore. Il presidente del Consiglio ha voluto esprimere un personale ringraziamento ai medici e agli infermieri per l’impegno e la professionalità dimostrati nell’assistenza ai pazienti.
