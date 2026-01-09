venerdì, 9 Gennaio , 26

crans-montana,-meloni-e-tajani-alla-commemorazione-a-roma
Crans-Montana, Meloni e Tajani alla commemorazione a Roma

Crans-Montana, Meloni e Tajani alla commemorazione a Roma

Video NewsCrans-Montana, Meloni e Tajani alla commemorazione a Roma
Redazione-web
Di Redazione-web

Messa in suffragio alla basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso

Roma, 9 gen. (askanews) – L’arrivo presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla commemorazione a Roma per le sei vittime italiane del rogo di Crans-Montana, una messa di suffragio alla basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso.Alla cerimonia, presieduta dal cardinale Baldo Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, oltre a familiari delle vittime, tante autorità e personalità della politica fra cui i ministri Alessandro Giuli, Eugenia Roccella, Roberto Calderoli, Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara, Guido Crosetto, Daniela Santanchè, Adolfo Urso, Nello Musumeci. La segretaria del Pd Elly Schlein, accompagnata dal capogruppo Dem al senato Francesco Boccia, ha salutato i familiari presenti e si è intrattenuta con loro diversi minuti. Così come hanno fatto la vicesegretaria di Fi Deborah Bergamini, la deputata Elena Bonetti di azione e la senatrice IV Raffaella Paita.

