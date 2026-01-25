crans-montana,-meloni:-istituire-una-squadra-investigativa-comune

Milano, 25 gen. (askanews) – “Chiedo che almeno adesso, dopo quanto accaduto, sia costituita senza ritardo e senza ulteriori resistenze una squadra investigativa comune, che utilizzi la competenza e la professionalità degli appartenenti alle forze di polizia italiani”. E’ la richiesta lanciata dalla premier Giorgia Meloni in un colloquio con il Corriere della Sera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti nell’ambito delle indagini sulla tragedia di Crans Montana.

“Provo profonda indignazione e sconcerto per una decisione che infligge un ulteriore, indicibile strazio alle famiglie delle vittime e dei tanti feriti”, prosegue Meloni che sottolinea: “Lo Stato italiano, e io personalmente, resteremo giorno per giorno, al loro fianco nel percorso di ricerca della giustizia e della verità. Il governo non lascerà mai sole queste famiglie”.

La premier entra nel merito dell’inchiesta condotta dalle autorità elvetiche: “Fin dall’inizio – spiega Meloni – l’Italia ha offerto collaborazione alle autorità elvetiche per fare piena luce su quanto accaduto. La nostra polizia giudiziaria ha consolidata esperienza per svolgere tutte le investigazioni necessarie: mi rammarico che questa disponibilità finora non sia stata raccolta, e che anzi le indagini abbiano conosciuto incertezze, ritardi e lacune, al punto che non sono state svolte neanche le autopsie di giovani deceduti che non presentavano ustioni”.