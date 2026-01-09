Crans-Montana, Meloni: “Non è una disgrazia, volevano fare soldi facili”

Bisogna essere implacabili coi responsabili

Milano, 9 gen. (askanews) – “Quello che è successo a Cras-Montana non è una disgrazia. Quello che è successo a Cras-Montana non è una disgrazia è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro o che pensavano di fare soldi facili. Le responsabilità devono essere individuate, devono essere perseguite”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa di inizio anno organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare.”Perché non è stata fermata la musica? Perché non è stato detto a questi ragazzi di uscire? Perché il Comune non faceva i controlli? Perché? Troppi perché che hanno prodotto quello che noi abbiamo visto”, ha aggiunto. “Leggo che esisterebbero dei video della responsabile di questo locale che è stata ripresa mentre scappava con la cassa e se questo è vero penso che bisogna essere implacabili”.Meloni ha poi spiegato che “l’avvocatura generale dello Stato su un mandato della Presidenza del Consiglio nelle scorse ore si è messa in contatto con la Procuratrice generale elvetica per seguire le indagini. Sempre l’avvocatura del generale dello Stato si è messa in contatto con la Procura di Roma che come avete visto ha aperto a sua volta un fascicolo. Siamo pronti a fornire alle famiglie tutta l’assistenza necessaria per far sì che queste famiglie possano avere giustizia”.