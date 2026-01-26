lunedì, 26 Gennaio , 26
crans-montana,-palazzo-chigi:-“rientro-dell’ambasciatore-italiano-dopo-effettiva-collaborazione”
Crans-Montana, Palazzo Chigi: “Rientro dell’ambasciatore italiano dopo effettiva collaborazione”

Crans-Montana, Palazzo Chigi: “Rientro dell’ambasciatore italiano dopo effettiva collaborazione”

PoliticaCrans-Montana, Palazzo Chigi: “Rientro dell’ambasciatore italiano dopo effettiva collaborazione”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi l’Ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma, d’intesa con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla luce della decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di disporre la scarcerazione di Jacques Moretti. Così Palazzo Chigi in una nota.

All’incontro, cui hanno anche partecipato il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e l’Avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, è stato deciso di subordinare il rientro in Svizzera dell’Ambasciatore all’avvio di un’effettiva collaborazione tra le Autorità giudiziarie dei due Stati e all’immediata costituzione di una squadra investigativa comune affinché vengano accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1° gennaio 2026.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.