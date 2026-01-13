martedì, 13 Gennaio , 26

Sinner in campo al ‘Million Dollar 1 Point Slam’: orario e dove vederlo in tv

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna protagonista. Il tennista...

Julio Iglesias accusato di violenza sessuale da due sue ex dipendenti

(Adnkronos) - Due donne accusano il cantante Julio...

Topolino torna a parlare in dialetto, Bertani: “Così si ride ancora di più”

(Adnkronos) - È stato talmente esilarante leggere nel...

Crans-Montana, Tajani: “Poche volte nella mia vita ho percepito un dolore così straziante”

(Adnkronos) - "La notte di Capodanno, si è...
crans-montana,-tajani:-“ogni-responsabilita-dovra-venire-accertata”
Crans Montana, Tajani: “Ogni responsabilità dovrà venire accertata”

Crans Montana, Tajani: “Ogni responsabilità dovrà venire accertata”

Video NewsCrans Montana, Tajani: "Ogni responsabilità dovrà venire accertata"
Redazione-web
Di Redazione-web

Ministro al Senato: comportamenti negligenti sotto gli occhi di tutti

Roma, 13 gen. (askanews) – “Molto è stato detto e scritto in merito alle cause della tragedia di Crans-Montana. Non spetta a me formulare giudizi in questa sede. Voglio però rassicurare quest’Aula: il Governo sta seguendo sin dall’inizio, con la massima attenzione, l’evolversi delle indagini, tanto in Svizzera quanto in Italia. Abbiamo chiesto e continueremo a esigere che ogni responsabilità venga accertata e che sia fatta piena chiarezza su quanto accaduto. Anche alla luce dei comportamenti di negligenza che sono evidenti agli occhi di tutti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle sue comunicazioni al Senato sulla strage di Capodanno a Crans-Montana.”É quindi giusto che l’Italia chieda di costituirsi parte civile nel processo, perché questa è una ferita che è stata inferta non a qualche famiglia, ma a tutte le famiglie italiane”, ha aggiunto.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.