lunedì, 13 Aprile , 26

Vinitaly, inaugurato il padiglione Lazio

(Adnkronos) - È stato inaugurato a Vinitaly...

Vinitaly, inaugurato lo spazio della Regione Piemonte

(Adnkronos) - E’ stato inaugurato a Vinitaly...

Genova, sesso orale sul bus: autista aggredita dopo rimprovero a passeggeri

(Adnkronos) - Una autista 43enne della ditta di...

Morto il consigliere comunale Carlo Monguzzi, figura storica dell’ambientalismo milanese

(Adnkronos) - “Se ne è andato Carlo Monguzzi,...
HomeAttualitàCrea: in viticoltura in rosa più innovazione e meno gap genere
crea:-in-viticoltura-in-rosa-piu-innovazione-e-meno-gap-genere
Crea: in viticoltura in rosa più innovazione e meno gap genere
Attualità

Crea: in viticoltura in rosa più innovazione e meno gap genere

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Roma, 13 apr. (askanews) – Il divario di genere in agricoltura esiste ancora, in viticoltura sembra essersi ridotto. In questo settore, infatti, le imprese guidate da donne non solo si avvicinano sempre più a quelle maschili per struttura e opportunità, ma arrivano anche a registrare redditi medi superiori del 5% nel triennio 2021-23 rispetto a quelle gestite da uomini. Inoltre, si caratterizzano per una innovazione spesso meno visibile, ma profondamente incisiva: organizzativa, gestionale, relazionale, che attraversa tutta l’azienda e che contribuisce a rendere le imprese più solide e resilienti nel tempo.

È quanto emerge dalla ricerca “Innovare al femminile: i risultati di un’indagine nelle imprese vitivinicole”, promossa da Crea – Politiche e Bioeconomia e realizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, presentata a Vinitaly 2026. L’analisi prende in esame i dati della Rete di Informazione contabile agricola (RICA) e i risultati di un’indagine qualitativa condotta in collaborazione con l’Associazione Nazionale Le Donne del Vino.

“Il divario di genere in agricoltura è ancora una realtà, ma questa ricerca dimostra che può essere ridotto – dice Andrea Rocchi, presidente del Centro di Ricerca in Viticoltura ed Enologia (CREA-VE) affiancato dal direttore Riccardo Velasco – Il settore vitivinicolo rappresenta oggi un contesto particolarmente dinamico, dove condizioni più equilibrate permettono alle imprese di esprimere appieno il proprio potenziale. È un segnale importante per tutto il sistema agricolo”.

Se si guarda all’agricoltura nel suo complesso, le differenze tra imprese femminili e maschili restano evidenti. Nel vino, però, qualcosa cambia. Le aziende vitivinicole guidate da donne mostrano caratteristiche sempre più simili a quelle maschili: dimensioni, organizzazione del lavoro e livello di meccanizzazione tendono ad allinearsi.

In questo contesto più equilibrato, anche i risultati economici cambiano. I dati mostrano che, nel triennio 2021-2023, le aziende vitivinicole guidate da donne registrano redditi medi leggermente superiori a quelle maschili. Un altro elemento distintivo riguarda il rapporto con gli aiuti pubblici e con il territorio. Nel settore vitivinicolo, gli aiuti incidono meno sul reddito rispetto ad altri comparti agricoli e non rappresentano un fattore discriminante tra uomini e donne. Le imprese mostrano una maggiore autonomia e una capacità più strutturata di costruire valore.

Allo stesso tempo, emerge con forza la dimensione territoriale: relazione con i clienti, apertura all’enoturismo, dialogo con le comunità locali diventano leve strategiche. Non elementi accessori, ma parte integrante del modello di impresa.

Previous article
Agea attiva in stand Masaf a Vinitaly lo sportello virtuale
Next article
Genova, sesso orale sul bus: autista aggredita dopo rimprovero a passeggeri

POST RECENTI

Attualità

Agea attiva in stand Masaf a Vinitaly lo sportello virtuale

Roma, 13 apr. (askanews) – In occasione del 58esimo Salone internazionale del vino e dei distillati, Agea ha organizzato per oggi e domani una demo...
Attualità

Poste, Del Fante al Financial Times: operazione su Tim passo verso il mercato

Roma, 13 apr. (askanews) – L’amministratore delegato di Poste italiane, Matteo Del Fante, difende, dalle colonne del Financial Times, l’offerta da 10,8 miliardi di euro...
Attualità

Iran, le notizie più importanti del 13 aprile sulla guerra

Roma, 13 apr. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti di lunedì 13 aprile sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran,...
Attualità

M5s, Di Maio replica a Conte: si racconta vittima ‘congiurati’ ma ci governa insieme

Roma, 13 apr. (askanews) – "Stamattina l’onorevole Giuseppe Conte, per lanciare il suo nuovo libro, ha fatto trapelare alla stampa alcuni retroscena su di me....
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.