Credem, 7 miliardi di finanziamenti a famiglie e imprese per emergenza

MILANO (ITALPRESS) – Credem continua a sostenere famiglie e imprese italiane per superare questa fase di estrema emergenza, fornendo consulenza a distanza grazie agli ingenti investimenti in tecnologia e innovazione messi in campo negli ultimi anni e mettendo a disposizione un plafond complessivo di finanziamenti pari a 5 miliardi. I finanziamenti sono disponibili da subito e fino al 30 giugno e interessano potenzialmente 400 mila famiglie e 20 mila imprese clienti. Per le famiglie il plafond e’ erogabile con prestiti personali per finanziare i consumi a condizioni personalizzate; per le Pmi, artigiani, agricoltori e liberi professionisti il plafond e’ erogabile con finanziamenti chirografari per finanziare le esigenze di liquidita’ e investimenti.

