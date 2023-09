Credem emette nuovo bond Senior Preferred Social da 500 milioni di euro

Emissione obbligazionaria, destinata a investitori istituzionali e professionali

Credem ha emesso un nuovo bond da 500 mln di euro destinato a investitori istituzionali e professionali. L’obbligazione, in formato Senior Preferred Social, sosterrà le attività di sostenibilità sociale e sottolineerà l’impegno del gruppo in ambito ESG. Le obbligazioni sono emesse nell’ambito del programma “Euro Medium Term Notes” (EMTN), approvato il 10 marzo 2023.

L’operazione ha suscitato l’interesse del Mercato, con ordini per circa 1 mld di euro, sostanzialmente il doppio dell’importo offerto. La partecipazione di un gran numero di investitori ha permesso di ridurre di 25 punti base lo spread offerto inizialmente (partendo da un IPT di MS+185 bps e chiudendo a MS+160 bps). Viene pagata una cedola annua del 4,875%.

L’emissione obbligazionaria è stata collocata da un sindacato di Banche composto da BNP Paribas (Arranger del Programma EMTN), BofA Securities, Crédit Agricole CIB (ESG Structuring Advisor), Deutsche Bank e Santander.

Il 46% dell’emissione è stata collocata ad investitori istituzionali e professionali italiani, mentre il restante 54% è stato collocato presso investitori esteri, principalmente nel Regno Unito/Irlanda per il 19%, in Francia per il 17% e in Germania/Austria/Svizzera per il 15%.

