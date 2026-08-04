martedì, 4 Agosto , 26
HomeAttualitàCredem, nel primo semestre utile netto +12,5% a 313 mln
credem,-nel-primo-semestre-utile-netto-+12,5%-a-313-mln
Credem, nel primo semestre utile netto +12,5% a 313 mln
Attualità

Credem, nel primo semestre utile netto +12,5% a 313 mln

Redazione-web
By Redazione-web

-

6
0

Roma, 4 ago. (askanews) – Il Credito Emiliano ha chiuso i primi sei mesi dell’anno con una raccolta totale da clientela salita del 12,8% a 120,8 miliardi di euro e un utile netto consolidato aumentato del 12,5%, a 312,9 milioni di euro, a fronte di 278,1 milioni realizzati nello stesso periodo di un anno prima.

Secondo quanto riporta la banca con un comunicato, il ritorno sul capitale annualizzato è stato pari al 14 1% mentre nel periodo in esame sono stati registrati 100.000 nuovi clienti, grazie “alla forte e capillare relazione sui territori”.

Credem rivendica che i suoi indicatori la pongono ai vertici del sistema in Italia e in Europa con un Common Equity Tier 1 a livello di gruppo al 17,5%. Contestualmente riporta una bassa incidenza di crediti problematici (Gross Npl Ration), all’1,53 dei prestiti, a fronte di una media italiana del 2,1% e un 2,2% per la media delle banche europee. Il rapporto tra crediti deteriorati netti e impieghi netti e allo 0,67%. “I risultati di questo semestre confermano la capacità del Gruppo di creare valore sostenibile nel tempo”, ha commentato Stefano Morellini, direttore generale Credem.

“La nostra strategia si fonda sulla crescita organica e sulla forte valorizzazione dei territori, nei quali continuiamo ad investire attraverso le filiali per il retail ed il private banking, i centri per le aziende, la consulenza finanziaria ed un’offerta di servizi dedicati ai diversi tipi di clientela. Crediamo molto nel ruolo delle persone che, anche attraverso la tecnologia, portano valore a privati ed aziende e per questo – ha aggiunto – continuiamo ad assumere per sostenere il tessuto economico e sociale. Siamo focalizzati sullo sviluppo interno e guardiamo con interesse le eventuali opportunità di espansione per linee esterne sempre con l’obiettivo di creare reale valore attraverso la crescita delle persone e la relazione con i territori”.

Previous article
Carburanti, dal Cdm l’ok al taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio fino al 25 agosto. Meloni: “Poi accise mobili”
Next article
Europeo tuffi, Conte-Pelligra argento nella piattaforma sincro

POST RECENTI

Attualità

Tuffi, Pellacani: “Sto dando tutto per questo sport”

Roma, 4 ago. (askanews) – "Sono contentissima e non mi sembra quasi vero. I tre metri sono nel mio cuore e sono davvero soddisfatta di...
Attualità

Europeo Tuffi, Pellacani cala il poker, oro anche dai 3 metri

Roma, 4 ago. (askanews) – Chiara Pellacani continua a riscrivere la storia dei tuffi italiani. L’azzurra ha conquistato la medaglia d’oro anche nella prova individuale...
Attualità

SpaceX, fatturato II trim quasi raddoppiato a 7,81 mld, taglia perdite

Roma, 4 ago. (askanews) – SpaceX ha chiuso il secondo trimestre con un boom di fatturato superiore alle attese, un aumento del 92% a 7,81...
Attualità

Tensioni su risoluzione Pd-M5s-Avs, riformisti dem: così non la votiamo

Roma, 4 ago. (askanews) – Dovrebbe essere una risoluzione unitaria, almeno nelle intenzioni, ma il testo scritto da Pd-M5s-Avs nel pomeriggio rischia di spaccare i...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.