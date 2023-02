Crédit Agricole CIB: Jamie Mabilat Senior Country Officer per Italia

Succedendo a Ivana Bonnet

Roma, 1 feb. (askanews) – Crédit Agricole CIB ha nominato Jamie Mabilat come Senior Country Officer per la Branch italiana a partire dal 1 febbraio 2023, succedendo a Ivana Bonnet, che ricoprirà un nuovo ruolo all’interno della banca. Con sede a Milano, Mabilat riporterà a Georg Orssich, Senior Regional Officer per l’Europa (ad esclusione della Francia) e rimarrà membro del Management Committee di Crédit Agricole CIB.

Mabilat – informa una nota dell’istituto – guiderà lo sviluppo commerciale globale e la strategia di franchising commerciale della Banca, e avrà mandato per l’implementazione in Italia del Piano a Medio Termine 2025, sviluppando ulteriormente la rete commerciale con la clientela corporate, gli sponsor e gli istituti finanziari. Parte integrante del suo mandato sarà anche il rafforzamento delle sinergie con Crédit Agricole Italia e le altre entità del Gruppo con sede in Italia.

Georg Orssich, Senior Regional Officer per l’Europa (ad esclusione della Francia) per Crédit Agricole CIB, ha così commentato la nomina: “Jamie è un veterano del settore industriale con una grande esperienza trasversale nell’attività di Corporate e Investment Banking. Quello italiano è un mercato maturo e competitivo, e sono convinto che sotto la guida di Jamie la nostra rete commerciale sarà ulteriormente rafforzata e sviluppata.”

Jamie Mabilat vanta oltre 25 anni di esperienza nell’attività di consulenza e strutturazione del debito bancario e della finanza strutturata. Ha iniziato la sua carriera nel 1994 lavorando per Compagnie Générale des Eaux, è passato poi in Enron, dedicandosi a progetti di sviluppo nel settore energetico. Ha iniziato il suo percorso professionale in Crédit Agricole CIB nel 2000 nel team di Project Finance a Londra. E’ stato nominato Global Head of Infrastructure nel 2013, e nel 2016 ha ricoperto il ruolo di Global Head of Debt Optimisation & Distribution. Nel 2022 è stato nominato Global Head of Corporate & Leveraged Finance.

